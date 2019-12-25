Виктор Медведчук прокомментировал обострение ситуации на Донбассе: У нас нет продвижения к миру

«Любое обострение – это свидетельство того, что у нас нет продвижения по пути мира» – так прокомментировал ситуацию с усилившимися во вторник утром обстрелами на Донбассе народный депутат, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Верховной Рады, парламентарий напомнил, что прошло уже больше двух месяцев после встречи лидеров стран «нормандской четверки», но продвижения к миру на Востоке Украины нет.

«Если вы вспомните не только Минские соглашения, но и парижское коммюнике 9 декабря, то там было установлено и подтверждено главами государств ‒ участников "нормандского формата", что до конца года должен быть установлен… стабильный, постоянный режим прекращения огня. Возникает вопрос: почему этот режим прекращения огня не был установлен на стабильной основе до 1 января? Сегодня мы имеем уже середину февраля, и этого прекращения огня нет», – отметил Виктор Медведчук.

Политик обратил внимание на то, что, по сводкам СММ ОБСЕ, за прошлую неделю были зафиксированы сотни обстрелов с двух сторон от линии соприкосновения ‒ как со стороны Украины, так и со стороны непризнанных республик.

«Такие сводки ОБСЕ мы слышим, мы читаем каждый день. Поэтому необходимо идти по пути выполнения Минских соглашений и по пути выполнения договоренностей последней, очной встречи глав государств "нормандского формата", чтобы прекратить огонь и перейти к выполнению других вопросов: подготовки выборов, принятия закона о выборах, имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера"», – заявил парламентарий.

Пока эти шаги не будут сделаны, такие обстрелы, о которых сегодня сообщили СМИ, к сожалению, будут иметь место, подчеркнул Виктор Медведчук.



