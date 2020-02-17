Cогласия с оппозицией по рассмотрению закона о рынке земли не достигли в Раде

"Мы можем только взывать к совести коллег по парламенту. Мы это делаем постоянно. Постоянно говорим, вчера говорили, сегодня говорили. Убеждаем, просим, умоляем", - заявил Корниенко.

По его словам, в "Слуге народа" постоянно идут переговоры с депутатами из ОПЗЖ по снятию части поправок.

Фракция "Слуга народа" пока не достигла договоренности с оппозицией относительно ускорения рассмотрения законопроекта "Об обращении земли". Об этом заявил первый заместитель главы фракции СН Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.