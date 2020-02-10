На заседание по Украине завтра соберется Генассамблея ООН

В ведомстве ожидают, что проведение дебатов по ситуации на оккупированных территориях поможет Украине противодействовать российской агрессии.

Генеральная ассамблея ООН в четверг, 20 февраля, соберется на пленарное заседание по ситуации на оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

"Проведение дебатов на эту тему станет важным событием в усилиях Украины по противодействию агрессии РФ и деоккупации части территории нашего государства путем укрепления международной солидарности и использования уникальных представительских возможностей этой глобальной организации", - заявили в МИД.