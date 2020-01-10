 

Два сценария влияния коронавируса на мировую экономику назвала глава МВФ

Политика Сегодня, 16:500
Два сценария влияния коронавируса на мировую экономику назвала глава МВФ
Как отметила глава МВФ, коронавирус - это серьезное напоминание о том, как хрупкому восстановлению экономического роста могут угрожать непредвиденные события. А в январе, когда МВФ обновлял прогноз, о коронавирусе еще ничего не было известно.
Ситуация с распространением коронавируса Covid-19: может развиваться по двум сценариям. Об этом написала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в своем блоге на сайте МВФ.
По ее словам, после неутешительного роста в 2019 году МВФ начал видеть признаки стабилизации и снижения рисков, в том числе благодаря перовому этапу торговой сделки США и Китая. В январе МВФ прогнозировал ускорение роста с 2,9% в 2019 году до 3,3% в 2020 году и 3,4% в 2021 году. В частности, этот рост был обеспечен смягчением монетарной и фискальной политики. Фактически, монетарное смягчение добавило примерно 0,5 п.п. к глобальному росту в прошлом году. Сорок девять центральных банков сократили ставки 71 раз в рамках наиболее синхронизированных монетарных действий со времен мирового финансового кризиса, напомнила Георгиева.
Как отметила глава МВФ, если распространение вируса прекратятся, экономика Китая быстро восстановится. Результатом будет резкое падение роста ВВП в Китае в первом квартале 2020 года, но лишь небольшое снижение за весь год. Побочные эффекты в других страны будут оставаться относительно незначительными и кратковременными, в основном из-за временных сбоев в цепочках поставок, туризма и ограничений на поездки.
Однако длительная и более серьезная вспышка коронавируса приведет к более резкому и более длительному замедлению роста в Китае. Его глобальное воздействие будет усилено за счет более существенных сбоев в цепочке поставок и более устойчивого падения доверия инвесторов, особенно если эпидемия распространяется за пределы Китая, сообщила она.
"Однако даже в наилучших сценариях прогнозируемые темпы глобального роста все еще остаются скромными во многих частях мира. И в среднесрочной перспективе ожидается, что рост останется ниже средних исторических показателей", - добавила Георгиева.
По ее словам, хотя некоторые риски, такие как болезни, пока находятся вне контроля, не нужно создавать новые неопределенности, которых можно избежать.
"Я считаю, что есть три области, в которых министры финансов и управляющие центральных банков могут добиться большей уверенности в отношении будущих действий во время встреч G-20 в Саудовской Аравии: торговля, климат и неравенство", - сообщила Георгиева.
Напомним, по прогнозу Национального банка Украины, вспышка коронавируса будет иметь краткосрочное влияние на мировую экономику, однако существует риск более длительного эффекта, что может ощутимо сказаться на экономике Украины. По данным НБУ, более весомое негативное влияние возможно через конъюнктуру мирового финансового рынка. Переоценка инвесторами рисков в связи с более существенным замедлением Китая и мировой экономики может существенно ослабить привлекательность рисковых активов стран ЭM, несмотря на мягкие мировые финансовые условия. Это может усложнить ролловер внешних обязательств для Украины, пиковые выплаты по которым приходятся на II–III кварталы 2020 года, и снизить спрос нерезидентов на рублевые ценные бумаги.
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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, МВФ, 7dniv, 7dnivinfo  
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