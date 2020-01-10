Два сценария влияния коронавируса на мировую экономику назвала глава МВФ

Как отметила глава МВФ, коронавирус - это серьезное напоминание о том, как хрупкому восстановлению экономического роста могут угрожать непредвиденные события. А в январе, когда МВФ обновлял прогноз, о коронавирусе еще ничего не было известно.

Ситуация с распространением коронавируса Covid-19: может развиваться по двум сценариям. Об этом написала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в своем блоге на сайте МВФ.

По ее словам, после неутешительного роста в 2019 году МВФ начал видеть признаки стабилизации и снижения рисков, в том числе благодаря перовому этапу торговой сделки США и Китая. В январе МВФ прогнозировал ускорение роста с 2,9% в 2019 году до 3,3% в 2020 году и 3,4% в 2021 году. В частности, этот рост был обеспечен смягчением монетарной и фискальной политики. Фактически, монетарное смягчение добавило примерно 0,5 п.п. к глобальному росту в прошлом году. Сорок девять центральных банков сократили ставки 71 раз в рамках наиболее синхронизированных монетарных действий со времен мирового финансового кризиса, напомнила Георгиева.

Как отметила глава МВФ, если распространение вируса прекратятся, экономика Китая быстро восстановится. Результатом будет резкое падение роста ВВП в Китае в первом квартале 2020 года, но лишь небольшое снижение за весь год. Побочные эффекты в других страны будут оставаться относительно незначительными и кратковременными, в основном из-за временных сбоев в цепочках поставок, туризма и ограничений на поездки.

Однако длительная и более серьезная вспышка коронавируса приведет к более резкому и более длительному замедлению роста в Китае. Его глобальное воздействие будет усилено за счет более существенных сбоев в цепочке поставок и более устойчивого падения доверия инвесторов, особенно если эпидемия распространяется за пределы Китая, сообщила она.

"Однако даже в наилучших сценариях прогнозируемые темпы глобального роста все еще остаются скромными во многих частях мира. И в среднесрочной перспективе ожидается, что рост останется ниже средних исторических показателей", - добавила Георгиева.

По ее словам, хотя некоторые риски, такие как болезни, пока находятся вне контроля, не нужно создавать новые неопределенности, которых можно избежать.

"Я считаю, что есть три области, в которых министры финансов и управляющие центральных банков могут добиться большей уверенности в отношении будущих действий во время встреч G-20 в Саудовской Аравии: торговля, климат и неравенство", - сообщила Георгиева.