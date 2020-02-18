Решение по судебной реформе 2016 года обнародовал КСУ

Своим решением КСУ признал неконституционной ликвидацию Верховного суда со дня начала работы нового Верховного суда в составе, определенным судебной реформой - законом о "О судоустройстве и статусе судей" 2016 года.

Конституционный суд Украины обнародовал решение по судебной реформе 2016 года. Соответствующие выводы опубликованы на сайте КСУ

Также неконституционным признан конкурс в новый Верховный суд. КСУ пришел к выводу, что положения Конституции, которые касаются оценивания судей, должны быть детализованы в законе. То есть Рада должна предусмотреть специальную процедуру и критерии оценивания этих судей.

При этом КСУ обращает внимание, что переименования Верховного суда Украины в Верховный суд не может проходить без перевода судей (автоматического), поскольку нет отличий между юридическим статусом судьи Верховного суда Украины и судьи Верховного суда. Изъятие слова "Украины" не может быть основанием для увольнения всех судей Верховного суда Украины или для перевода в другой суд, тем более в суд нижней инстанции.

Таким образом, КСУ пришел к выводу, что судьи Верховного суда Украины должны продолжать осуществлять свои полномочия как судьи Верховного суда.