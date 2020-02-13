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Политика Вчера, 21:3055
Рассчитывать на повышение статуса в НАТО, Украина может в октябре
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в октябре Украину может ожидать повышение статуса в Североатлантическом альянсе до партнера с расширенными возможностями. Об этом передает РБК-Украина.
При этом он отметил, что Украина может ожидать повышение статуса с расширенными возможностями, если темп реформ будет сохранен.
"Основные итоги Мюнхена такие: уменьшение внимания к Украине на уровне экспертов и Министерства обороны не имеет места - внимание очень большое, есть большая поддержка. Есть полная поддержка нашего курса реформ, они знают о нашем курсе реформ", - заверил Загороднюк.
Также министр добавил, что встречался с более десяти министрами обороны разных стран.
"В Брюсселе, за день до Мюнхена, у нас была встреча с генеральным секретарем и его заместителем. Заседание фактически как Комиссия Украина - НАТО, неформальное. И там присутствовали все министры обороны всех стран НАТО, которые приехали в Брюссель", - уточнил министр.
Кроме того, он добавил, что в Украине постоянно работают советники министров обороны из стран НАТО, которые постоянно докладывают о ходе реформ.
"У нас здесь работают их советники, консультанты и наблюдатели, сообщают им о ходе реформ. Они абсолютно довольны ходом реформ, они видят, что с таким темпом, как мы движемся сейчас, мы точно можем ожидать в октябре повышения нашего статуса в НАТО до партнера с расширенными возможностями. Если темп реформ будет сохранен", - отметил министр.
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Теги: news, новости, Украина, Загороднюк, НАТО, 7dniv, 7dnivinfo  
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