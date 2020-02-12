Открыть дело против Нефьодова суд обязал НАБУ

Согласно документу, в Национальное антикоррупционное бюро 23 января было подано заявление о возможном правонарушении группы лиц во главе с бывшим заместителем министра экономического развития, а ныне главой таможни Украины.

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть дело против главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда от 11 февраля.

Речь идет о руководителе Государственной таможенной службы Максиме Нефьодове.

По информации неназванного заявителя, группа лиц якобы систематически получала взятки за поставки горючих и не сертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков.

Он также утверждает, что в результате таких действий государство якобы понесло убытки на сумму свыше 40 млн гривен.

Сам глава таможенной службы в комментарии РБК-Украина заявил, что это "дело" инициировано его недоброжелателями.