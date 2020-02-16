Cовещание экспертов для анализа вопросов медреформы завтра соберет Зеленский

Он напомнил, что с 1 апреля стартует второй этап медреформы.

Президент Украины Владимир Зеленский завтра,21 февраля, соберет совещание экспертов для анализа вопросов медицинской реформы. Об этом заявил председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Это новость. Действительно собирает. Насколько я понимаю, первое заседание будет завтра. Президент хочет со всех сторон проверить, чтобы не нанести вред стране. Время есть, чтобы даже если есть какие-то просчеты, то еще есть время до 1 апреля их исправить", - заявил Радуцкий.