Сорос уйдет из Украины только тогда, когда его издержки начнут превышать возможную прибыль

«Я думаю, что Сорос уйдет так быстро, как его выпихнут. Сорос, как любой бизнесмен, который вложил деньги, уйдет только тогда, когда издержки начнут превышать возможную прибыль. Тогда — да. Надо зафиксировать убытки и уходить», — пояснил эксперт.
Сегодня, отметил политолог, с точки зрения мировой политики Украина в целом весит меньше одного Сороса, что дает ему основания быть уверенным в победе над противостоящими ему в этой стране силами.
Сорос пока пользуется тем, указал Ищенко, что нынешняя администрация президента США при всей нелюбви к нему не может его посадить и так же, как и он, находится в конфликте с его оппонентами на Украине в лице олигарха Игоря Коломойского.
К тому же, добавил специалист, и Сорос, и президент Дональд Трамп пока не заинтересованы в развале Украины, поскольку Сорос намерен и дальше грабить ее активы, а Трамп хочет «продать» ее Москве за какие-то иные уступки.