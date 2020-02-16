МИД Латвии жестко отреагировал на задержание своего консула и мгновенно его уволил

Жёсткая реакция Министерства иностранных дел Латвии
На инцидент с задержанием на таможенном посту «Тиса», при попытке контрабандного провоза сигарет, человека с удостоверением почётного консула Латвийской республики в г.Ужгороде, последовала незамедлительная реакция Министерства иностранных дел Латвии.
Министерство иностранных дел Латвии подтверждает, что оно проинформировано об упомянутом инциденте и неприятно удивлено. Мы призвали к немедленному сотрудничеству с органами государственной власти по этому вопросу, в свою очередь, Юрий Игнатко сегодня был отстранен от выполнения обязанностей почетного консула.
«Мы говорим уже о бывшем почетном консуле – он отозван», – подчеркивает пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии Янис Бекерис. Он указывает, что еще необходимо выяснить все обстоятельства дела, однако для выполнения должностных обязанностей почетного консула необходима безупречная репутация, которая не совместима с такими обстоятельствами.
Бывший почетный консул является гражданином Украины и не является представителем Службы иностранных дел Латвии, кроме того, у него нет дипломатического иммунитета. Кандидатуры на должность почетных консулов всегда подвергаются тщательной оценке и утверждаются как принимающим, так и отправляющим государством.
Ранее 7dniv.info опубликовало подробности задержания
МИД Латвии жестко отреагировал на задержание своего консула и мгновенно его уволилНашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
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