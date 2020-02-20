Перекрытые дороги и столкновения: в Новых Санжарах митинг против размещения эвакуированных из Уханя

Протесты в Новых Санжарах (Полтавская область) начались из-за информации о размещении в местном медцентре украинцев и иностранцев, которых эвакуируют из Уханя из-за коронавируса.

Подробнее о ситуации в Новых Санжарах - в материале РБК-Украина.

Силовики намерены доставить эвакуированных из Уханя в санаторий

Заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил РБК-Украина, что правоохранители намерены доставить всех эвакуированных в медцентр Новых Санжар. На данный момент полиция и Нацгвардия выстроились в колоны для движения. Детали плана Яровой не разглашает.

В медцентре "Новые Санжары" заявили о готовности принятий эвакуированных из Китая

В медцентре заявили, что готовы обеспечить эвакуированных необходимыми материальными средствами. Центр удален от заселенной территории населенного пункта и эвакуированные граждане не будут пересекаться с местными жителями.

"Территория учреждения охраняется и осуществляется установленный пропускной режим", - сообщили в медцентре.

В Минздраве отметили, что угрозы для жителей Новых Санжар нет

"Никакой угрозы для населения нет. Мы сегодня обеспечим размещение в обсерваторе", - заявил на брифинге в Новых Санжарах заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Ситуация в Новых Санжарах

люди заблокировали центральный мост через реку Ворскла

на место прибыла Нацгвардия

Аваков прибыл в Новые Санжары

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прибыл в Новые Санжары и встретился с протестующими. Глава МВД заверил, симптомов коронавируса у эвакуированных нет.

На данный момент эвакуированные украинцы и иностранцы направляются в Полтавскую область.

Персонал медцентра вывезли из "Новых Санжар"

Пресс-служба Кабмина сообщила, что на данный момент персонал, работавший в "Новых Санжарах", вывезли с объекта. Никто из них не будет контактировать с размещенными в обсервации.

Полтавский облсовет созывает внеочередную сессию из-за протестов в Новых Санжарах

По данным местных СМИ, председатель Полтавского облсовета Александр Беленький анонсировал внеочередную сессию облсовета 21 февраля на 10:00. На сессии будет рассматриваться ситуация, сложившаяся в Новых Санжарах. По его словам, ожидают руководство Министерства здравоохранения, руководителей и депутатов общины.

Медцентр в Новых Санжарах будет полностью изолирован

Как сообщает пресс-служба Полтавской ОГА, эвакуированные граждане будут жить в закрытом медцентре в Новых Санжарах, который будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.

На место протестов в Новых Санжарах стянули Нацгвардию

Спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев сообщил, что в Новых Санжарах на месте протестов находится до 100 правоохранителей. Туда направлены дополнительные силы Национальной гвардии.

Полиция сообщила подробности о ситуации в Новых Санжарах

Спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев в комментарии РБК-Украина сообщил, что после столкновений, которые произошли утром никого не задерживали. Правоохранители провели разъяснительную работу с 12-ю лицами, которые наиболее агрессивно себя вели.

Местные СМИ сообщают о размещении военной техники

Местные СМИ сообщают, что в центр Новых Санжар начали подтягиваться отряды правоохранителей и военных.

"БТРом правоохранители оттягивают технику, которой местные жители пытались загородить мост. Также протестующие начали переграждать проезд шинами. Правоохранители попробовали разблокировать мост и протестующие повторили свои действия", - сообщают в СМИ.

Глава Полтавской ОГА выехал в Новые Санжары

Как сообщает пресс-служба Полтавской облгосадминистрации, председатель ОГА Олег Синегубов выехал в Новые Санжары в связи с распространением информации о том, что эвакуированных из Уханя украинцев могут разместить в медицинском центре внутренних войск МВДУ "Новые Санжары".

Глава области встретился с местными активистами и призвал их не паниковать, отметив, что ни у одного эвакуированного нет симптомов острой респираторной инфекции.

В Новых Санжарах перекрыли дороги и произошли столкновения с полицией

По данным местной полиции, сегодня, 20 февраля, около 07:00 в Новых Санжарах группа местных жителей устроила протестную акцию и заблокировала дорогу межрегионального значения. Правоохранители попытались разблокировать проезд, возникла потасовка.

"Все попытки совершения правонарушений будут прекращены, - отметил начальник полиции Полтавской области Иван Выговский.

Новые Санжары - пгт в Полтавской области с населением более 8 тыс. человек. На территории населенного пункта находится Медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары".

Украина эвакуирует своих граждан из Китая из-за коронавируса

Сегодня, 20 февраля, самолет с 49 украинцами и 25 иностранцами, эвакуированными из Уханя из-за коронавируса, прибыл в Украину. Изначально самолет кружил над Харьковской область, затем приземлился в "Борисполе" на дозаправку и направился в аэропорт "Харькова", где ранее утром не смог приземлиться из-за тумана.