Перекрытые дороги и столкновения: в Новых Санжарах митинг против размещения эвакуированных из Уханя

Протесты в Новых Санжарах (Полтавская область) начались из-за информации о размещении в местном медцентре украинцев и иностранцев, которых эвакуируют из Уханя из-за коронавируса.
Подробнее о ситуации в Новых Санжарах - в материале РБК-Украина.
Силовики намерены доставить эвакуированных из Уханя в санаторий
Заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил РБК-Украина, что правоохранители намерены доставить всех эвакуированных в медцентр Новых Санжар. На данный момент полиция и Нацгвардия выстроились в колоны для движения. Детали плана Яровой не разглашает.
В медцентре "Новые Санжары" заявили о готовности принятий эвакуированных из Китая
В медцентре заявили, что готовы обеспечить эвакуированных необходимыми материальными средствами. Центр удален от заселенной территории населенного пункта и эвакуированные граждане не будут пересекаться с местными жителями.
"Территория учреждения охраняется и осуществляется установленный пропускной режим", - сообщили в медцентре.
В Минздраве отметили, что угрозы для жителей Новых Санжар нет
"Никакой угрозы для населения нет. Мы сегодня обеспечим размещение в обсерваторе", - заявил на брифинге в Новых Санжарах заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Ситуация в Новых Санжарах
люди заблокировали центральный мост через реку Ворскла
на место прибыла Нацгвардия
Аваков прибыл в Новые Санжары
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прибыл в Новые Санжары и встретился с протестующими. Глава МВД заверил, симптомов коронавируса у эвакуированных нет.
На данный момент эвакуированные украинцы и иностранцы направляются в Полтавскую область.
Персонал медцентра вывезли из "Новых Санжар"
Пресс-служба Кабмина сообщила, что на данный момент персонал, работавший в "Новых Санжарах", вывезли с объекта. Никто из них не будет контактировать с размещенными в обсервации.
Полтавский облсовет созывает внеочередную сессию из-за протестов в Новых Санжарах
По данным местных СМИ, председатель Полтавского облсовета Александр Беленький анонсировал внеочередную сессию облсовета 21 февраля на 10:00. На сессии будет рассматриваться ситуация, сложившаяся в Новых Санжарах. По его словам, ожидают руководство Министерства здравоохранения, руководителей и депутатов общины.
Медцентр в Новых Санжарах будет полностью изолирован
Как сообщает пресс-служба Полтавской ОГА, эвакуированные граждане будут жить в закрытом медцентре в Новых Санжарах, который будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
На место протестов в Новых Санжарах стянули Нацгвардию
Спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев сообщил, что в Новых Санжарах на месте протестов находится до 100 правоохранителей. Туда направлены дополнительные силы Национальной гвардии.
Полиция сообщила подробности о ситуации в Новых Санжарах
Спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев в комментарии РБК-Украина сообщил, что после столкновений, которые произошли утром никого не задерживали. Правоохранители провели разъяснительную работу с 12-ю лицами, которые наиболее агрессивно себя вели.
Местные СМИ сообщают о размещении военной техники
Местные СМИ сообщают, что в центр Новых Санжар начали подтягиваться отряды правоохранителей и военных.
"БТРом правоохранители оттягивают технику, которой местные жители пытались загородить мост. Также протестующие начали переграждать проезд шинами. Правоохранители попробовали разблокировать мост и протестующие повторили свои действия", - сообщают в СМИ.
Глава Полтавской ОГА выехал в Новые Санжары
Как сообщает пресс-служба Полтавской облгосадминистрации, председатель ОГА Олег Синегубов выехал в Новые Санжары в связи с распространением информации о том, что эвакуированных из Уханя украинцев могут разместить в медицинском центре внутренних войск МВДУ "Новые Санжары".
Глава области встретился с местными активистами и призвал их не паниковать, отметив, что ни у одного эвакуированного нет симптомов острой респираторной инфекции.
В Новых Санжарах перекрыли дороги и произошли столкновения с полицией
По данным местной полиции, сегодня, 20 февраля, около 07:00 в Новых Санжарах группа местных жителей устроила протестную акцию и заблокировала дорогу межрегионального значения. Правоохранители попытались разблокировать проезд, возникла потасовка.
"Все попытки совершения правонарушений будут прекращены, - отметил начальник полиции Полтавской области Иван Выговский.
Новые Санжары - пгт в Полтавской области с населением более 8 тыс. человек. На территории населенного пункта находится Медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары".
Украина эвакуирует своих граждан из Китая из-за коронавируса
Сегодня, 20 февраля, самолет с 49 украинцами и 25 иностранцами, эвакуированными из Уханя из-за коронавируса, прибыл в Украину. Изначально самолет кружил над Харьковской область, затем приземлился в "Борисполе" на дозаправку и направился в аэропорт "Харькова", где ранее утром не смог приземлиться из-за тумана.
По данным МВД, из Харькова эвакуированных направят в медцентр "Новые Санжары", где они будут находиться 14 дней на обсервации. По данным медиков, ни у кого из пассажиров нет симптомов ОРВИ.