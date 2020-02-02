К Зеленскому в Новых Санжарах обратились местные депутаты

В частности, депутаты "с пониманием" отнеслись к необходимости создания базы для "больных коронавирусом или тех, кто контактировал с такими людьми".

На фоне протестов в Новых Санжарах против размещения эвакуированных из Китая украинцев в санатории местные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому. Соответствующее обращение размещено на сайте Новосанжаровского поселкового совета.

"Такая база в нашем районе отсутствует. В Новых Санжарах больница не обеспечена необходимыми устройствами и препаратами и не готова для предоставления полноценной медицинской помощи для лечения больных коронавирусом", - говорится в обращении.