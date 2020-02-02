 

К Зеленскому в Новых Санжарах обратились местные депутаты

Политика Сегодня, 18:0445
К Зеленскому в Новых Санжарах обратились местные депутаты
В частности, депутаты "с пониманием" отнеслись к необходимости создания базы для "больных коронавирусом или тех, кто контактировал с такими людьми".
На фоне протестов в Новых Санжарах против размещения эвакуированных из Китая украинцев в санатории местные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому. Соответствующее обращение размещено на сайте Новосанжаровского поселкового совета.
"Такая база в нашем районе отсутствует. В Новых Санжарах больница не обеспечена необходимыми устройствами и препаратами и не готова для предоставления полноценной медицинской помощи для лечения больных коронавирусом", - говорится в обращении.
В связи с этим от руководства Украины требуют не допустить размещения в медицинском центре "Новые Санжары" эвакуированных из Китая. По словам депутатов, в этом центре нет условий для пребывания карантинного типа, изоляторов, боксов и надлежащей вентиляционной системы.
 
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