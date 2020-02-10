Заседание по Украине началось в Генассамблее ООН

От Украины в дебатах участвует министр иностранных дел Вадим Пристайко.
В Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций началось заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает РБК-Украина.
Ранее спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко заявил, что заседание генеральной Ассамблеи состоится по пункту повестки дня "Ситуация на оккупированных территориях Украины"
При этом он добавил, что с начала российской агрессии в 2014 году в Генеральной Ассамблее ООН были одобрены семь важных резолюций: о территориальной целостности Украины и защите прав человека на Крымском полуострове, а также о проблеме милитаризации частей Черного и Азовского морей.