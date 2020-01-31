Правительство запускает оперативный штаб, Гончарук вылетел в Новые Санжары

Гончарук сообщил, что безотлагательно вылетает в Полтавскую область.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на фоне протестов в Новых Санжарах из-за размещения эвакуированных из Китая вылетел в Полтавскую область. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Оперативный штаб правительства будет работать в Новых Санжарах", - добавил он.