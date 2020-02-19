В Новые Санжары прибыли эвакуированные из Уханя

Автобусы заехали в санаторий. Перед этим состоялась масштабная стычка силовиков с местными жителями. В ход шли бутылки, палки и камни.

Эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение "Новые Санжары" в Полтавской области. Об этом сообщает РБК-Украина.

По предварительным данным, эвакуированные украинцы и иностранцы в течение 14 дней будут находиться в обсервации, чтобы исключить возможность распространения коронавируса.