Об улучшении отношений Украины и РФ с Зеленским хочет договориться Путин

Впрочем, по словам Путина, после нормандской встречи позиция Зеленского немного изменилась.

Президент России Владимир Путин надеется договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран. Об этом он рассказал в интервью росСМИ.

"К сожалению, вот он (Зеленский, - ред.) приехал из Парижа (с саммита в нормандском формате, - ред.) и начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения. Это вызывает вопросы", - подчеркнул Путин.

Однако президент РФ констатировал, что Москве и Киеву удалось договориться об обмене пленными, а также о соглашении по транзиту российского газа через Украину.