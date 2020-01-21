Ряду стран невыгодно сотрудничество России и Украины - Путин

Путин считает, что "никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы Украину и Россию растаскивать".

Сотрудничество России и Украины невыгодно ряду стран, так как создает им глобального конкурента. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью росСМИ.

"Любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ - это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и в мире. Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать", - считает он.

По его словам, "те, кто возглавлял Украину или добрался к власти в Украине, преследовали личные интересы".