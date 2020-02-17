Отчет Кабмина о деятельности за 2019 год сегодня заслушает Рада

Докладывать будет премьер-министр Алексей Гончарук. Также нардепы заслушают информацию Министерства здравоохранения о мерах, принимаемых для недопущения занесения и распространения в Украине коронавируса.

Верховная рада сегодня рассмотрит отчет Кабинета министров о ходе и результатах выполнения программы деятельности правительства в 2019 году. Об этом говорится в повестке дня парламента.