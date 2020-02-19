1,5 тысячи правок к закону о рынке земли уже рассмотрела Рада

Всего в документе 4018 правок. По состоянию на 20 февраля парламентарии рассмотрели почти 1200 правок.

Верховная рада Украины по состоянию на пятницу, 21 февраля, рассмотрела уже 1500 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли, передает корреспондент РБК-Украина.

Напомним, Верховная рада Украины по состоянию на четверг, 20 февраля, рассмотрела 1192 правки. Ни одна из рассмотренных правок поддержана в зале не была.

Так, в аграрном комитете Верховной рады не исключают созыв внеочередного заседания для рассмотрения законопроекта о рынке земли.