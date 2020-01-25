Зеленский прокомментировал события в Новых Санжарах: "мы - Европа эпохи Средневековья"

Зеленский также приветствовал украинцев, вернувшихся из города Ухань. Он пожелал им крепкого здоровья.

Президент Украины Владимир Зеленский после вчерашних протестов в Новых Санжарах заявил, что Украина похожа на Европу эпохи Средневековья. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Честно говоря, мы постоянно говорим, что Украина - это Европа, так вот ... вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы - Европа эпохи Средневековья. К сожалению, давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не... не хочу сейчас подбирать неправильное слово", - сказал он.