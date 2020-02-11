Санкции против Азарова и Ставицкого ЕС отменит в марте

По его словам, послы стран ЕС на саммите 4 марта на полгода продлят санкции в отношении 175 россиян и сепаратистов, а также 44 организаций.

Европейский союз в марте отменит санкции против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.