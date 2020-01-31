Маразм крепчает: Гончарук заявил, что вчерашние события в Санжарах организовал...Путин

В Раде отчитывался премьер Гончарук. Начал он с Санжар. Все, что произошло, говорит, является частью информационной войны, которая шестой год ведётся против Украины. Точка. Вот и все объяснения. Опять злой Путин...

Видимо знает премьер какую-то таинственную тайную тайну про Путина и распространение коронавируса в Санжарах. Это же он, Путин, сначала ликвидировал в Украине санэпидемслужбу, потом он, Путин, не подготовил медучреждения Украины к эпидемии коронавируса, он во Львове и Тернополе не позволил организовать карантин и устроил блокаду больниц , потом подпалил шины и спел с врачами, отказавшимися принять больных, украинский гимн. А потом он, Путин, не выпустил прилетевших из Китая украинцев из самолета и отправил его в Харьков. А потом запретил посадку самолета в Харькове и посадил его в Киеве. А потом он, Путин, бил полицейских в Санжарах и он, Путин, бросал камни в автобусы... И это он, Путин, за 6 последних лет вывез из Украины на заработки в Европу 30.000 врачей и 90.000 медсестёр, которые не смогли прожить на мизерные зарплаты у себя на родине...