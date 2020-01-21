 

Суд вынес решение про силовой привод Порошенко на допрос. Петя, Мальдивы или Ростов?!

Политика Сегодня, 19:35106
Суд вынес решение про силовой привод Порошенко на допрос. Петя, Мальдивы или Ростов?!
Судья следствия по уголовному делу  решил:
Осуществить привод Порошенко Петра Алексеевича, 26.09.1965 года рождения, который зарегистрированный по адресу: г.Киев, ул.Грушевского 9, кв 37, и проживающего по адресу Киевская область, Обуховский район, с. Козин, ул. Луговая 4 для проведения следственного действия - допроса, в процессуальном статусе свидетеля, на 14 часов 00 минут 28.02.2020 к следователю третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований Государственного бюро расследования Сергеевой А.С., по адресу: г.. Киев, ул. Симона Петлюры, 15, кабинет №323.
Выполнение постановления об осуществлении привода поручить соответствующим подразделениям органов Национальной полиции.
Постановление обжалованию не подлежит.
Следственный судья К.Э. Константинова
 
 
Суд вынес решение про силовой привод Порошенко на допрос. Петя, Мальдивы или Ростов?!
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