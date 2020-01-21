Суд вынес решение про силовой привод Порошенко на допрос. Петя, Мальдивы или Ростов?!

Судья следствия по уголовному делу решил:

Осуществить привод Порошенко Петра Алексеевича, 26.09.1965 года рождения, который зарегистрированный по адресу: г.Киев, ул.Грушевского 9, кв 37, и проживающего по адресу Киевская область, Обуховский район, с. Козин, ул. Луговая 4 для проведения следственного действия - допроса, в процессуальном статусе свидетеля, на 14 часов 00 минут 28.02.2020 к следователю третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований Государственного бюро расследования Сергеевой А.С., по адресу: г.. Киев, ул. Симона Петлюры, 15, кабинет №323.

Выполнение постановления об осуществлении привода поручить соответствующим подразделениям органов Национальной полиции.

Постановление обжалованию не подлежит.