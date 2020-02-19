Медведчук: Если министров не устраивает зарплата, пусть идут и зарабатывают, госслужба - это не заработок

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что государственная служба не является заработком, а министрам, которые на первое место ставят заработную плату, он посоветовал уйти из политики. Об этом он сказал в интервью телеканалам "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Интер".

"Так тебя не устраивает эта зарплата или вот ту мадам, которая представляет другое министерство? Твои профессиональные данные говорят о том, что ты можешь заработать больше? Так иди, зарабатывай. Но государственная служба - это не заработок. Это амбиции, это интересы, это интересы людей, это демонстрация своих возможностей, "я могу, я сделаю"", - объясняет нардеп.

По его словам, министрам, которые ищут "деньги" стоит идти в бизнес и получать средства там.

"Почему ты здесь, во власти это делаешь? Вот же что страшно, вот что возмущает", - утверждает Медведчук.

Политик говорит, что нынешнее правительство получает зарплату в два раза и даже три раза больше правительства Гройсмана и добавляет, что понятие "реформаторы", "революционеры", "новые лица" уже не являются модными в обществе, поскольку по последним социологическим исследованиям 58% людей хотели видеть новые лица, а сегодня только 20% и 40% - категорически против новых лиц.

"То есть, уже эта картинка изменилась, и предпочтения людей тоже изменились", - говорит Медведчук.

Депутат возмущен тем, что министры начисляют непонятные заработные платы и рассказывают сказки по поводу интенсивности труда "потому что они, видите ли, бедные, так работают много, что им надо так много платить, или, там, не можно завести даже ребенка" и утверждает, что некоторые из них лукавят, ведь "36 тысяч - это только оклад, без всяких выплат и премиальных".

"И когда Гончарук мимоходом в парламенте в пятницу заявляет: "Так, мы договорились, что основная заработная плата и все начисления не могут быть еще больше одной заработной платы" - так они же приняли в январе, 16 или 18 января, во - первых, по поводу ставки, там где-то 33 тысячи, потом они позволили 100% за интенсивность, умножайте, так? Потом премии, потом различные доплаты, начиная от секретности, звания, ученой степени и всего прочего, - и потом получается то, что мы видим на экранах в том числе и на телевидении, и в СМИ. Вот это мы все видим. То есть, это произвол", - прокомментировал политик.

В то же время Медведчук вспомнил время, когда при власти был Ющенко и подчеркнул, что он, как глава администрации, получал 2300 рублей, а президент на то время получал 2500 рублей.

"А когда пришла новая власть в январе, они знаете, что сделали? Они в десять раз увеличили заработные платы. А что изменилось? Вот между декабрем 4-го и январем 5-го, расскажите, что изменилось? Что они стали, что президент стал получать там 30 с чем-то тысяч. Что, изменился режим, выросли цены? Почему? Почему Кучма мог получать 2500, а Ющенко должен был получать 30 или 35 тысяч? Вот так же и сейчас", - возмущается он.

Также Медведчук вспомнил эфир программы с министром экономики Миловановым и заявил, что это "уникальный человек".

"Вот человек (Милованов - ред.) на шоу там говорит: "Ну, а как же, вот я должен, мне обязаны..", - говорит политик.

При этом Медведчук отметил, что не понимает, почему министры, которые ничего не сделали, стали знаменитыми своими зарплатами и их размером.



