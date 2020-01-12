Из-за событий в Новых Санжарах Зеленский обратился к украинцам

"Я понимаю, что у определенной части местных жителей возникла обеспокоенность. Мы знаем, что кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику, а затем подстрекал к этой дикости", - заявил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за протестов в Новых Санжарах против поселения эвакуированных граждан из Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента.

Он отметил, что понимает обеспокоенность местных жителей по ситуации.

Кроме того, он добавил, что украинцы должны доверять логическому мышлению и здравому смыслу.

"В следующие две недели мы должны с честью пройти экзамен на зрелость. Должны сохранять холодную голову и открытое сердце. Доверять не громким заголовкам и фейкам, а логическому мышлению и здравому смыслу. Помните, что самый страшный вирус - это вирус ненависти", - заявил Зеленский.

По словам Зеленского, в истории каждой страны есть подобные вызовы, ситуации.

"История с коронавирусом и возвращением наших граждан - это очередной вызов для нашего общества. В первую очередь, хочу поздравить наших граждан, которые вернулись на Родину. Мы рады, что вы дома и желаем вам крепкого здоровья! Верим, что в ближайшие недели вы сможете вернуться к родным", - сказал президент.

Также президент поблагодарил всех, кто прилагал усилия для возвращения украинцев домой.