За события в Новых Санжарах ответственность понесут Заказчики и организаторы - Зеленский

По его словам, кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику и они понесут ответственность за беспорядки.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заказчики и организаторы протестов в Новых Санжарах понесут ответственность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента.

"Я понимаю, что у некоторых жильцов возникли беспокойства. Но мы знаем, что кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику. А потом подстрекал к этому дикарству. Заказчики и организаторы понесут ответственность. Я рад, что не только правоохранительные органы, но и само общество начало детально разбираться во вчерашней ситуации. Все фото и телекамеры зафиксировали лица многих людей, которые организовали массовые беспорядки", - сказал Зеленский.