 

Мирный план по Донбассу Пристайко обсудил с замгоссекретаря США

Политика Сегодня, 10:0661
Мирный план по Донбассу Пристайко обсудил с замгоссекретаря США
Как сообщила глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортагус, заместитель секретаря "поздравил министра иностранных дел Украины с прогрессом, достигнутым его правительством в борьбе с коррупцией и проведении реформ".
Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн обсудил с главой МИД Украины Вадимом Пристайко стремление к мирному урегулированию агрессии России в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.
"Они также обсудили возможности дальнейшей интеграции военных, инвестиционных и торговых отношений Украины с Евроатлантическим сообществом", - сообщила она.
Встреча сторон происходила в Вашингтоне.
Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию по делу морской агрессии Российской Федерации. Таким образом, арбитражный трибунал будет рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива.
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Пристайко, план, мирный, Донбасс, США, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
Украина. Страна. Государство. Отечество
Украина. Страна. Государство. Отечество
Что такое государственная власть? Природа власти
Что такое государственная власть? Природа власти

Новости по теме

Заседание по Украине началось в Генассамблее ООН
Заседание по Украине началось в Генассамблее ООН
20-фев-2020, 18:35
На заседание по Украине завтра соберется Генассамблея ООН
На заседание по Украине завтра соберется Генассамблея ООН
19-фев-2020, 16:45
Пристайко: Италия заверила Украину в поддержке в противостоянии агрессии РФ
Пристайко: Италия заверила Украину в поддержке в противостоянии агрессии РФ
10-фев-2020, 15:32
О поддержке в борьбе с российской агрессией Помпео заверил Украину
О поддержке в борьбе с российской агрессией Помпео заверил Украину
31-янв-2020, 12:21
Пристайко обратился к США с просьбой не втягивать Украина в свою политику
Пристайко обратился к США с просьбой не втягивать Украина в свою политику
20-янв-2020, 13:35

Последние новости

14:36
События
Экстрадировать Левина в Украину разрешил суд Болгарии
14:33
Политика
В Новые Санжары отправился секретарь СНБО
14:10
Политика
На аресте причастного к беспорядкам в Новых Санжарах настаивает МВД
14:09
Политика
На решение Гаагского трибунала по иску Украины отреагировала Россия
14:07
События
Вторая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии
12:22
События
В США НАКОНЕЦ-ТО БУДУТ ПРОДАВАТЬ КИНДЕР-СЮРПРИЗЫ
11:16
Политика
Адвокат Порошенка учинил истерику по поводу силового привода своего клиента.
10:52
Политика
Вместо обанкротившегося Гончарука в премьеры пророчат Хорошковского
10:08
Политика
Расшифровывать без Украины черные ящики" сбитого в Иране самолета не будут
10:06
Политика
Мирный план по Донбассу Пристайко обсудил с замгоссекретаря США
09:52
События
Заболеваемость коронавирусом за сутки в Южной Корее возросла, а в Китае снизилась
09:39
События
Прорвать линию разграничения снова пытались боевики на Донбассе
09:29
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (22.02.20)
08:59
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 22 Февраля
Вчера, 2020-02-21
22:24
Политика
За события в Новых Санжарах ответственность понесут Заказчики и организаторы - Зеленский
22:22
Политика
Из-за событий в Новых Санжарах Зеленский обратился к украинцам
20:35
Политика
Медведчук: Если министров не устраивает зарплата, пусть идут и зарабатывают, госслужба - это не заработок
19:39
Общество / События
Журналист показал «жителей Новых Санжар», которых на протест привезли с другой области
19:35
Политика
Суд вынес решение про силовой привод Порошенко на допрос. Петя, Мальдивы или Ростов?!
18:56
Общество / События
Как в Китае комментировали новости о вчерашних событиях в Новых Санжарах

Новости ТОП-7

Рябошапка заявил, что виновные за бойню на майдане будут наказаны жесточайшим образом. Пашинский, Парубий, Турчинов, Ирина Геращенко, Порошенко & co получат реальные сроки31149
Министр здравоохранения, прервав свой карантин, поехала разносить возможный коронавирус по столице3507
Разработанный в СССР «Арбидол» стал лекарством N1 против коронавируса2767
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА2328
Вместо обанкротившегося Гончарука в премьеры пророчат Хорошковского1596
В годовщину Майдана в Ужгороде почтили память погибших правоохранителей и сотрудников спецподразделения "Беркут"1059
О вероятности сокращения врачей с началом медреформы рассказали в Раде836

Досуг

Преимущество светлых дверей
Преимущество светлых дверей
Желаете узнать о преимуществах светлых дверей в интерьере?
Вчера, 19:4799
Выбираем качественную стиральную машинку от LG
Выбираем качественную стиральную машинку от LG
Без стиральной машины достаточно сложно обойтись в быту
Вчера, 19:44212
Что интересного в Одессе: подборка мероприятий
Что интересного в Одессе: подборка мероприятий
Этой весной афиша Одессы буквально разрывается от количества и плотности разнообразных концертов, театральных спектаклей и других
20-фев-2020, 21:43143
Как выбрать кухонную вытяжку: советы покупателю
Как выбрать кухонную вытяжку: советы покупателю
Кухня – несомненно, самая посещаемая и самая важная часть дома, поскольку именно здесь вся семья собирается практически каждый
20-фев-2020, 21:03152
Почему необходимо установить ГБО на ваш автомобиль
Почему необходимо установить ГБО на ваш автомобиль
Как сэкономить на топливе? Этот вопрос всегда волнует автовладельцев независимо от размера их дохода.
19-фев-2020, 07:58288
Косметика для мужчин
Косметика для мужчин
Идея о том, что мужчина должен быть чуть привлекательнее обезьяны
18-фев-2020, 16:49149

События

Экстрадировать Левина в Украину разрешил суд Болгарии
Экстрадировать Левина в Украину разрешил суд Болгарии
Местный прокурор заявил, что суд счел ходатайство об экстрадиции Левина обоснованным
Сегодня, 14:3647
Вторая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии
Вторая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии
Второй жертвой коронавируса стала жительница региона Ломбардия
Сегодня, 14:0738
В США НАКОНЕЦ-ТО БУДУТ ПРОДАВАТЬ КИНДЕР-СЮРПРИЗЫ
В США НАКОНЕЦ-ТО БУДУТ ПРОДАВАТЬ КИНДЕР-СЮРПРИЗЫ
Каждый год в мире продается три с половиной миллиарда шоколадных яиц Kinder Surprise
Сегодня, 12:2249
Заболеваемость коронавирусом за сутки в Южной Корее возросла, а в Китае снизилась
Заболеваемость коронавирусом за сутки в Южной Корее возросла, а в Китае снизилась
В Китае подтвердили 109 новых смертельных случаев
Сегодня, 09:5271
Прорвать линию разграничения снова пытались боевики на Донбассе
Прорвать линию разграничения снова пытались боевики на Донбассе
Бой произошел в районе Новотошковского
Сегодня, 09:3988
Журналист показал «жителей Новых Санжар», которых на протест привезли с другой области
Журналист показал «жителей Новых Санжар», которых на протест привезли с другой области
Цель достигнута. Нам стыдно за страну, нам противно от поведения сограждан, люди разочарованы и подавлены
Вчера, 19:39367
7 Днів