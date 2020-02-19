Расшифровывать без Украины черные ящики" сбитого в Иране самолета не будут

Данилов отметил, что бортовые самописцы украинского самолета сейчас находятся сегодня на территории Ирана в столице страны.

Без участия Украины "черные ящики" украинского самолета авиакомпании МАУ, сбитого в Иране 8 января, расшифровывать не будут. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телеканала "Интер".

"Могу заверить, что без Украины никто не имеет права прикасаться к "черным ящикам". Они находятся сегодня на территории Тегерана. Никто их не трогает, ни министерство обороны, ни кто-либо другой", - сказал он.

Секретарь СНБО также заверил, что родственникам погибших в результате авиакатастрофы выплатят достойную компенсацию.