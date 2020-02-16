Вместо обанкротившегося Гончарука в премьеры пророчат Хорошковского

Экс-замглава СБУ, бывший первый вице-премьер - министр при Викторе Януковиче и олигарх Валерий Хорошковский возглавит пост премьер - министра Украины в 2020 году. Эту информацию нам подтвердил свой источник в Офисе Президента.

В ближайшем времени Верховная Рада должна проголосовать за данную кандидатуру. А вот первым вице- премьером будет Сергей Тигипко.

Ещё осенью 2019 года, ряд СМИ сообщали о возвращении Хорошковского в Украину и называли его «тайным премьером»

Свой трудовой путь Хорошковский начал учеником токаря на киевском заводе «Арсенал». К моменту назначения на первую правительственную должность в 2002 году Хорошковский станет одним из самых заметных украинских олигархов. А в 2005 году он и вовсе превратится в одного из могущественнейших медиамагнатов Украины, когда после загадочной смерти одного из лидеров Социал-Демократической партии Украины (объединенной) Игоря Плужникова он купил 61% акций созданного политиком телеканала «Интер».

Именно на «Интере» и состоялось знакомство Хорошковского и тогда еще молодого комика Владимира Зеленского. В 2005 году студия «Квартал 95» заключила контракт с «Интером», а с 2007 года стала работать с каналом на эксклюзивных условиях. Для «Интера» производились телевизионные проекты «Вечерний квартал», «Вечерний Киев» и «Рассмеши комика». А в 2010-м Зеленский стал генеральным продюсером канала. С того момента отношения между Хорошковский и Владимиром Зеленским никогда не портились.

Сейчас Хорошковский, который по-прежнему владеет акциями «Интера» (правда, уже не 61%, а 45%), вернулся на Украину. И ему сразу же сделали заманчивые предложения.

Возвращение олигарха в политику может свидетельствовать о двух вещах. Первое: Зеленскому нужна медиаподдержка каналов Хорошковского. «Интер» по-прежнему один из самых популярных телеканалов на Украине, да и другие входящие в группу СМИ тоже имеют свою аудиторию. Зеленский не хочет остаться с пустыми руками и без прикрытия со стороны массмедиа в случае гипотетического конфликта с олигархом Игорем Коломойским. Второе: команде Зеленского все же нужны не только «молодые профессионалы», но и прожженные акулы бизнеса и политики. И тут снова опора на одного лишь Коломойского крайне ненадежна.