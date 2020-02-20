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Политика Сегодня, 14:1036
На аресте причастного к беспорядкам в Новых Санжарах настаивает МВД
По словам Варченко, обвинение будет просить избрать меру пресечения в виде ареста мужчине, который пытался совершить наезд автомобилем на военнослужащих Национальной гвардии.
Сторона обвинения будет настаивать на аресте участника столкновений в Новых Санжарах. Об этом на брифинге заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко, передает РБК-Украина.
"Речь идет о задержанном, который был задержан в порядке статьи 208 УПК и обвиняется в угрозе насилия в отношении работника правоохранительного органа и обвиняется по статье 345 Уголовного кодекса Украины. Сегодня для него будет избираться судом мера пресечения, и мы настаиваем, чтобы эта мера пресечения было содержание под стражей", - заявил он.
Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что полиция будет обращаться в суд с требованием избрать меру пресечения в виде ареста для шестерых участников протестов в Новых Санжарах. Сейчас правоохранители готовят подозрения для правонарушителей.
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