В Новые Санжары отправился секретарь СНБО

По данным ведомства, утром 22 февраля Данилов вылетел в Новые Санжары по поручению президента Владимира Зеленского. Секретарь СНБО должен детально ознакомиться с ситуацией.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов вылетел в поселок Новые Санжары, где протестовали против размещения эвакуированных из Уханя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Данилов подробно ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары", - отметили в СНБО.