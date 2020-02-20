После протестов из-за эвакуации из Уханя глава Тернопольской ОГА подал в отставку

Как отмечается, Игорь Сопель ушел с занимаемой должности по собственному желанию.

Президент Украины Владимир Зеленский принял отставку председателя Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля после протестов из-за эвакуации украинцев из китайского города Ухань. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Напомним, заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура заявлял, что народные депутаты обратятся в правоохранительные органы из-за указаний чиновников не допускать в аэропорты самолет с эвакуированными из Уханя украинцами. По его словам, чиновники Тернопольской области запрещали аэропорту принимать самолет с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами на борту.