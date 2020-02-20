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Политика Сегодня, 17:2647
После протестов из-за эвакуации из Уханя глава Тернопольской ОГА подал в отставку
Как отмечается, Игорь Сопель ушел с занимаемой должности по собственному желанию.
Президент Украины Владимир Зеленский принял отставку председателя Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля после протестов из-за эвакуации украинцев из китайского города Ухань. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Напомним, заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура заявлял, что народные депутаты обратятся в правоохранительные органы из-за указаний чиновников не допускать в аэропорты самолет с эвакуированными из Уханя украинцами. По его словам, чиновники Тернопольской области запрещали аэропорту принимать самолет с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами на борту.
Отметим, Игорь Сопель был назначен главой Тернопольской областной государственной администрации в ноябре прошлого года. Он баллотировался на 166-м округе на внеочередных выборах в Верховную раду 2019 от партии "Слуга народа", но проиграл. Он также занимался предпринимательской деятельностью.
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