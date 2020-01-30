Новые паспорта после Brexit введет Британия

По словам министра внутренних дел Британии Притти Патель, уже с марта британские власти начнут предоставлять гражданам новые паспорта, которые получат синий цвет.

Британское правительство решило обновить паспорт гражданина после выхода Соединенного Королевская из состава Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Выход из Евросоюза дал уникальную возможность восстановить нашу национальную идентичность и проложить новый путь в мире. С возвращением к культовому сине-золотому дизайну британский паспорт снова будет вплетен в нашу национальную идентичность", - пояснила она.

Отмечается, что введение новых документов в Британии будет происходить поэтапно. Ожидается, что уже с середины 2020 года все новые паспорта будут синими и украшены цветочными эмблемами Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса.