На акции за отставку Авакова в Киеве произошли столкновения

Так, во время попытки повесить на здание Офиса президента плакат с надписью "Представление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова?" правоохранители начали оттеснять протестующих.
В Киеве произошли столкновения между правоохранителями и протестующими, которые собрались под Офисом президента на акцию за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Также сотрудники полиции сорвали плакат об неудовлетворительном расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Участники акции выражают недовольство отсутствием расследований нападений на общественных активистов и журналистов. В частности, протестующие требуют расследовать убийство Екатерины Гандзюк.
Напомним, ранее председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Денис Монастырский в интервью РБК-Украина заявил, что не исключает отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Он добавил, что отставка возможна в случае, если дело Шеремета развалится.