Из-за коронавируса границу с Ираном перекрывает Армения

"Уважаемые соотечественники, правительство примет решение на две недели перекрыть границу Ираном. Будет приостановлено воздушное сообщение между нашими странами и въезд людей через КПП "Мегри"", - сообщил Пашинян.

Правительство Армении планирует перекрыть на две недели границу с Ираном из-за распространения в этой стране нового коронавируса. Об этом в воскресенье написал в Facebook премьер-министр республики Никол Пашинян.