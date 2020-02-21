Первый этап конкурса на прокуроров САП

"Сегодня завершен первый этап конкурсного отбора на 11 должностей прокуроров САП", - сообщил Холодницкий.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий 23 февраля сообщил о завершении первого этапа конкурсного отбора на 11 должностей прокуроров ведомства. Об этом он написал в Facebook.

Он рассказал, что тест на знание законодательства сдавали 574 кандидата. 59 человек не явились на сдачу теста, однако они будут иметь возможность пройти его 25 февраля, если причина неявки уважительная.