Каждый день будут информировать о состоянии эвакуированных из Китая украинцев

"Каждый день будем сообщать об их состоянии, во-первых. Во-вторых, раз в три дня у них будут брать пробы. Вчера была взята первая проба, и в ближайшее время уже будут первые анализы, и они обязательно будут публичными. Ничего скрывать мы не собираемся, потому что нам нечего скрывать. Это должна быть публичная открытая информация, общество должно знать, что происходит", - сказал он.

О состоянии здоровья людей, эвакуированных из китайского Уханя и находящихся на обсервации в Новых Санжарах Полтавской области, будут информировать каждый день, также будут сообщать о результатах их проб на коронавирус. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью программе "ТСН" на телеканале "1+1" в воскресенье.

По его словам, у властей не было тактики засекречивания информации, связанной с эвакуацией украинцев.

Напомним, заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль заявил, что по состоянию на 22 февраля ни у одного эвакуированного из Уханя, находящихся в Новых Санжарах, не выявлены признаки заражения коронавирусом COVID-2019.