На закрытие "дела рюкзаков" Аваков не влиял - заявил Холодницкий

По его словам, дело закрыли потому, что заканчивались девять месяцев следствия.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий опровергает влияние министра внутренних дел Арсена Авакова на закрытие "дела рюкзаков", в котором фигурировал его сын. Об этом Холодницкий рассказал в интервью РБК-Украина.

"Я это (влияние Авакова-старшего, - ред.) категорически опровергаю. Аргументация была проста - заканчивались девять месяцев следствия и процессуальный прокурор сказал, что с такой доказательной базой по этому делу в суд не пойдет", - заявил он.

Кроме того, Холодницкий рассказал, что когда САП подписали подозрения, то дали детективам время собрать доказательства. И когда они впервые увидели эти подозрения, то там был указана "единственная связь между Аваковым-младшим и предпринимателем, который шил эти рюкзаки, - это то, что они были друзьями в Фейсбуке".