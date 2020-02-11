На закрытие "дела рюкзаков" Аваков не влиял - заявил Холодницкий

По его словам, дело закрыли потому, что заканчивались девять месяцев следствия.
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий опровергает влияние министра внутренних дел Арсена Авакова на закрытие "дела рюкзаков", в котором фигурировал его сын. Об этом Холодницкий рассказал в интервью РБК-Украина.
"Я это (влияние Авакова-старшего, - ред.) категорически опровергаю. Аргументация была проста - заканчивались девять месяцев следствия и процессуальный прокурор сказал, что с такой доказательной базой по этому делу в суд не пойдет", - заявил он.
Кроме того, Холодницкий рассказал, что когда САП подписали подозрения, то дали детективам время собрать доказательства. И когда они впервые увидели эти подозрения, то там был указана "единственная связь между Аваковым-младшим и предпринимателем, который шил эти рюкзаки, - это то, что они были друзьями в Фейсбуке".
Добавим, в феврале 2015 Министерство внутренних дел Украины (МВД) заключило договоры с ООО "Днипровенд" о закупке 5000 тактических рюкзаков для Нацгвардии стоимостью 14,49 млн гривен (2898 грн за штуку) и с ЧП Плигачов о закупке 1 тыс. рюкзаков стоимостью 2, 1 млн гривен (2100 грн за штуку). Затем стало известно, что рюкзаки были приобретены по завышенным ценам через предприятия, подконтрольные семье Арсена Авакова.