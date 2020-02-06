О резкой смене погоды предупредили синоптики

Синоптики отмечают, что в связи с перемещением активного циклона, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью 24 февраля в западных, днем в юго-восточных областях местами значительные осадки. В Карпатах сегодня ночью значительный снег, сильная метель, на дорогах снежные заносы, гололедица, порывы ветра 40 м/с.

Погода в Украине 24 февраля резко ухудшится, объявлено штормовое предупреждение, сильные дожди и метели. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные УкрГидрометцентра.

Также 24 февраля местами, кроме северо-восточной части, сильный ветер 25-28 м/с.

Погодные условия осложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства, в Карпатах приведут к нарушению на отдельных участках дорог или прекращению движения транспорта.

Ночью и утром 24 февраля по северо-западным районам Черного моря ожидается сильный ветер 25-28 м/с, высота волн 30-40 дм; на Азовском море днем 24 февраля сильный ветер 25-28 м/с, высота волн 15-20 дм, местами значительные осадки. Осложнения погодных условий будут соответствовать II (оранжевому) уровню опасности.

Ожидаемые погодные условия будут влечь осложнение работы морской отрасли и морского транспорта.