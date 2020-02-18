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Политика Сегодня, 14:4749
Восстановление Насирова в должности главы ГФС суд признал законным
Апелляционная инстанция подтвердила решение Окружного административного суда Киева от 11 декабря 2018 года в части признания противоправным и отмене распоряжения Кабинета министров от 31 января 2018 об увольнении Насирова с должности главы ГФС.
Шестой апелляционный административный суд признал законным восстановление Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы (ГФС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.
Постановление вступает в силу со дня его принятия и может быть обжаловано непосредственно в Верховном суде.
Напомним, в декабре 2018 года суд восстановил Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы. Увольнение произошло через более чем полтора года после задержания в рамках расследования газового дела. В марте 2017 года он вышел под залог в размере 100 млн гривен.
Ему инкриминировали действия, которые нанесли ущерб государству на 2 млрд гривен. В частности, сотрудничество с беглым нардепом Александром Онищенко, которому он выдавал отсрочки на рентную плату за добычу полезных ископаемых.
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Теги: news, новости, Украина, Суд, Насиров, 7dniv, 7dnivinfo  
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