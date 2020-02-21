Агрессором в Украине является Россия - заявил Дуда

Дуда заявил, что Россия четко и последовательно нарушает международное право.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия демонстрирует силу нарушая воздушное пространство других стран. Об этом он заявил в интервью польскому еженедельнике Sieci.

"Поэтому нельзя сказать, что это государство надежное, которое мирным путем реализует свои интересы. Мы являемся абсолютным сторонником соблюдения международного права, тогда как со стороны России его четко и последовательно нарушают. Мы много раз протестовали против этого, защищая Украину или Грузию. Конечно, Москве это не нравится", - сказал он.

Польский президент отметил, что Российской Федерации не нравится присутствие войск НАТО над Вислой.