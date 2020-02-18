 

Рейтинг Зеленского рухнул

Политика Сегодня, 17:0362
Рейтинг Зеленского рухнул
Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то Владимира Зеленского поддержали бы только 40% опрошенных.
Источник: результаты социологического опроса Центра Разумкова, проведенного 13-17 февраля
Дословно: "Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский (40% среди тех, кто примет участие в выборах и кто определился, за кого голосовать)". 
Детали: 15% намерены голосовать за Юрия Бойко, 13,5% – Петра Порошенко, 10% – за Юлию Тимошенко.
В феврале 2020 года президенту Зеленскому доверяют 51,5%, не доверяют – 41%. Социологи отмечают, что уровень доверия к Зеленскому был самым высоким в сентябре 2019 года – тогда ему доверяли 79% граждан, не доверяли – только 13,5%. 
Также в феврале значительно снизилась доля тех, кто считает, что действия Зеленского в первую очередь направлены на защиту общенациональных интересов (37% против 54,5% в сентябре 2019 года), и значительно возросло количество украинцев, которые считают, что действия президента направлены на защиту собственных интересов и интересов своего политического окружения (41% против 24,5% в сентябре). 
Опрос проходил с 13 по 17 февраля среди 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. 
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Зеленский, рейтинг, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
Украина. Страна. Государство. Отечество
Украина. Страна. Государство. Отечество
Что такое государственная власть? Природа власти
Что такое государственная власть? Природа власти

Новости по теме

Рейтинг «Слуги народа» обвалился - BURI Ukraine
Рейтинг «Слуги народа» обвалился - BURI Ukraine
18-фев-2020, 10:38
Сразу два конфуза на конференции произошло у Зеленского в Мюнхене
Сразу два конфуза на конференции произошло у Зеленского в Мюнхене
16-фев-2020, 14:38
Рейтинг Зеленского обвалился в два раза - Socis
Рейтинг Зеленского обвалился в два раза - Socis
15-фев-2020, 18:19
В 2020 году рейтинг Зеленского продолжил падение
В 2020 году рейтинг Зеленского продолжил падение
4-фев-2020, 15:25
Более 38% украинцев считают себя прихожанами ПЦУ
Более 38% украинцев считают себя прихожанами ПЦУ
4-фев-2020, 10:00

Последние новости

17:03
Политика
Рейтинг Зеленского рухнул
16:55
События
В Закарпатье в срочном порядке созывают противоэпидемическую комиссию
15:29
События
Усилят меры из-за коронавируса в Италии на границе и в аэропортах Украины
15:27
События
У JIT есть свидетель запуска ракеты - катастрофа МН17
15:17
Политика
Агрессором в Украине является Россия - заявил Дуда
15:15
События
На весенний график переходят КПВВ на Донбассе
14:47
Политика
Восстановление Насирова в должности главы ГФС суд признал законным
14:31
События
Причину аномально теплой зимы в Украине назвали ученые
14:01
События
Еще в трех странах подтвердили заражение коронавирусом
13:21
События
Из-за непогоды во Львовской области задерживаются пять поездов
10:02
События
О наличии вакцины против коронавируса заявил Китай
10:00
События
Боевики на Донбассе обстреляли мирных жителей
09:59
События
Ликвидацию своего основателя в Йемене подтвердила "Аль-Каида"
09:57
События
Еще 150 людей умерли от коронавируса за сутки в Китае
09:55
Политика
О резкой смене погоды предупредили синоптики
09:53
Политика
На закрытие "дела рюкзаков" Аваков не влиял - заявил Холодницкий
09:48
События
Мощная песчаная буря накрыла Канарские острова
09:44
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (24.02.20)
09:35
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 24 Февраля
Вчера, 2020-02-23
22:30
Политика
Каждый день будут информировать о состоянии эвакуированных из Китая украинцев

Новости ТОП-7

Вместо обанкротившегося Гончарука в премьеры пророчат Хорошковского8834
В "Новых Санжарах" иностранке в обсервации понадобилась помощь врачей808
На решение Гаагского трибунала по иску Украины отреагировала Россия608
Адвокат Порошенка учинил истерику по поводу силового привода своего клиента.569
Суд вынес решение про силовой привод Порошенко на допрос. Петя, Мальдивы или Ростов?!523
Журналист показал «жителей Новых Санжар», которых на протест привезли с другой области510
Случаями коронавируса без связи с Китаем обеспокоена ВОЗ388

Досуг

Пять причин установить ГБО на автомобиль
Пять причин установить ГБО на автомобиль
Как правило, большинство автомобилей ездят или на бензине или на дизтопливе
Сегодня, 17:19111
Небанальное путешествие с помощью дешевой аренды машин в Киеве
Небанальное путешествие с помощью дешевой аренды машин в Киеве
Каждый человек мечтает путешествовать, но далеко не у всех есть возможность уезжать в отпуск 1-2 раза в год
Сегодня, 14:2654
Преимущество светлых дверей
Преимущество светлых дверей
Желаете узнать о преимуществах светлых дверей в интерьере?
21-фев-2020, 19:47145
Выбираем качественную стиральную машинку от LG
Выбираем качественную стиральную машинку от LG
Без стиральной машины достаточно сложно обойтись в быту
21-фев-2020, 19:44339
Что интересного в Одессе: подборка мероприятий
Что интересного в Одессе: подборка мероприятий
Этой весной афиша Одессы буквально разрывается от количества и плотности разнообразных концертов, театральных спектаклей и других
20-фев-2020, 21:43181
Как выбрать кухонную вытяжку: советы покупателю
Как выбрать кухонную вытяжку: советы покупателю
Кухня – несомненно, самая посещаемая и самая важная часть дома, поскольку именно здесь вся семья собирается практически каждый
20-фев-2020, 21:03190

События

В Закарпатье в срочном порядке созывают противоэпидемическую комиссию
В Закарпатье в срочном порядке созывают противоэпидемическую комиссию
На Закарпатье обеспокоены ситуацией по распространению коронавируса
Сегодня, 16:5586
Усилят меры из-за коронавируса в Италии на границе и в аэропортах Украины
Усилят меры из-за коронавируса в Италии на границе и в аэропортах Украины
Пограничники будут проверять пассажиров рейсов из Италии
Сегодня, 15:2973
У JIT есть свидетель запуска ракеты - катастрофа МН17
У JIT есть свидетель запуска ракеты - катастрофа МН17
В JIT нет сомнений в том, что ракетная система принадлежала России
Сегодня, 15:2773
На весенний график переходят КПВВ на Донбассе
На весенний график переходят КПВВ на Донбассе
Пункты пропуска будут работать с 07:00 до 18:30
Сегодня, 15:15106
Причину аномально теплой зимы в Украине назвали ученые
Причину аномально теплой зимы в Украине назвали ученые
В районе Северного полюса сформировалась устойчивая область низкого давления
Сегодня, 14:31137
Еще в трех странах подтвердили заражение коронавирусом
Еще в трех странах подтвердили заражение коронавирусом
В Афганистане объявили чрезвычайное положение
Сегодня, 14:0197
7 Днів