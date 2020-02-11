Вакарчук сложил полномочия депутата

Певец и общественный деятель Святослав Вакарчук заявляет о сложении своих депутатских полномочий.

Об этом говорится в заявлении Вакарчука, распространенном "Интерфакс-Украина".

"Сегодня я подал заявление о сложении мной полномочий народного депутата Украины.

Это решение стало итогом трудных размышлений и кажется мне честным шагом по отношению к избирателям, коллегам-единомышленникам и к самому себе ", - сказано в нем.

По мнению Вакарчука, нынешний состав Верховной Рады не выполнил своей главной роли - "создавать видение Украины как современного европейского государства".

"Беспрерывные межпартийные и внутрипартийные споры, которыми так проникаются те, кто должны вести Украину вперед, деморализуют общество внутри страны, и подрывают ее авторитет наружу. Политическая жизнь государства сузилась к безжалостной схватке за власть. Ее жертвами становятся не только моральные принципы, но и национальные интересы, о которых так часто говорят политики всех цветов и лагерей ", - считает Вакарчук.

При таких обстоятельствах, отметил он, "единственный способ быть собой - это уйти".

"Остаться - для меня означает убежать. Убежать от обязательств перед избирателями, отречься от присяги на верность Народу. Я этой присяги не забыл. Для меня правда, мораль и Украина никогда не стояли на втором месте", - заявляет Вакарчук.

"Похоже, что наши знания, наша энергия, наше стремление быть полезными своему народу настоящей Советом Требуемые уже не будут", - добавил он.

При этом Вакарчук заявил, что возвращается к активной общественной жизни.