 

У Зеленского предложили пересмотреть Закон о тотальной украинизации

Политика Сегодня, 20:3162
У Зеленского предложили пересмотреть Закон о тотальной украинизации
На Украине могут пересмотреть закон о государственном языке, который вызвал много критики как внутри страны, так и за рубежом.
Об этом заявил депутат партии "Слуга народа", глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко. Он призвал найти компромисс в этом вопросе, так как закон несёт "много рисков" для общества.
Ткаченко анонсировал проведение национального круглого стола по языковому вопросу. Парламентарий также выделил вопрос штрафов за использование "неправильного" языка в сфере услуг, который, по его мнению, требует особого рассмотрения.
— Общество давно уже ждёт откровенного, но спокойного разговора по этому вопросу. Если делать изменения, то только комплексно, не выборочно, — передаёт издание "Главком" слова парламентария.
Ткаченко пообещал, что к этой дискуссии привлекут специалистов, учёных и экспертов.
Напомним, 15 мая 2019 года Пётр Порошенко, будучи президентом страны, подписал закон об исключительности украинского языка, который предусматривает его использование почти во всех сферах жизни.
Политик тогда заявил, что жители Незалежной "много-много лет" ждали этот закон. Когда парламент Украины 25 апреля принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в команде Зеленского тут же выступили с критикой в адрес документа, сравнили его с кнутом и выразили опасения, что его последствия трудно предсказать.

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