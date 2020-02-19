Пероральную вакцину от коронавируса разрабатывают в Китае

Для изготовления вакцины в качестве основы использовались пекарские дрожжи (лат. Saccharomyces cerevisiae), а S-белок (Spike-белок) нового коронавируса - в качестве мишени для генерации антител.

Группа ученых Тяньцзиньского университета (Китай) сообщила о разработке потенциальной пероральной вакцины от нового коронавируса. Об этом сообщает газета "Хуаньцю шибао".

Сообщается, что исследования, разработку и тестирование новой вакцины проводит группа специалистов под руководством профессора Тяньцзиньского университета Хуан Цзиньхая.

Добавим, пероральный прием лекарственных средств - прием лекарства через рот, путем проглатывания лекарства.