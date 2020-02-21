Госдеп США сенаторы-демократы призвали ввести санкции против России и Путина

Подпись под документом поставили лидер демократов в Сенате Чак Шумер, старший член Международного комитета Сената Менендес и сенатор Шеррод Браун. Причина для санкций - вмешательство России в американские выборы президента.

Ввести "незамедлительные санкции" против России и лично президента РФ Владимира Путина призвали Госдепартамент США сразу трое влиятельных сенаторов от Демократической партии. Об этом пишет издание Axios.

Они обратились к госсекретарю США Майклу Помпео и министру финансов Стивену Мнучину.

"Мы призываем вас немедленно и обязательно ввести санкции против правительства Российской Федерации, любых российских субъектов, которые считаются ответственными за такое вмешательство, а также тех, кто действует от их имени или оказывает материальную или финансовую поддержку этим усилиям вмешательству в выборы", - указано в обращении.