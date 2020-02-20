 

Первая пошла. Против приспешницы Пашинского - Татьяны Черновол ГБР возбудило уголовное дело.

Политика Сегодня, 12:1379
Первая пошла. Против приспешницы Пашинского - Татьяны Черновол ГБР возбудило уголовное дело.
Следователи Государственного бюро расследований сообщили экс-нардепу Татьяне Черновол о подозрении в препятствовании профессиональной деятельности журналистов. Поводом стал инцидент, который произошел еще осенью прошлого года на суде по избранию меры пресечения Сергею Пашинскому.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
В Бюро уточнили, что, по данным следствия, Черновол 18 октября 2019 года препятствовала работе журналиста при освещении им событий, которые происходили в зале судебного заседания. Подозреваемая отобрала у него телефон и помешала снять происходящее на видео.
Если вину экс-нардепа докажут, ей  грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.
Отметим, что журналистом, на которого напала Черновол, является представитель издания "Правовой контроль Украины" Дмитрий Кучер. На суде он представлял проект блогера Анатолия Шария.
Также мы писали о том, что ГБР также подозревает Черновол в том, что она перелезла на охраняемую территорию Государственного бюро расследований через забор. Если вину бывшего парламентария докажут, ей грозит до 5 лет тюрьмы.
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Теги: news, новости, Украина, Черновол, ГБР, 7dniv, 7dnivinfo  
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