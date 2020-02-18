Опубликован рейтинг наиболее токсичных политиков, вызывающих негативную реакцию у украинцев

Социологическая группа «Медиа-опрос» определила пятерку политиков, которые вызывают у украинцев наиболее негативную реакцию на свою деятельность. При этом опрошенных почти 3 тыс. респондентов просили назвать причины негативного отношения к тому или иному политику.

Итак, пятерка лидеров политического негатива выглядит следующим образом:

1) Ульяна СУПРУН – «за развал медицины и убийственную «медреформу»

2) Александр ТУРЧИНОВ – «за развязывание войны, пропаганду ненависти, сдачу Крыма»

3) Евгений МУРАЕВ – «за политическую проституцию, предательство и фактическое отсутствие сплоченной оппозиции в составе новоизбранной ВР»

4) Владимир ВЯТРОВИЧ – «за языковые законы, фактический запрет русского языка и ситуацию с языками других нацменьшинств»

5) Валерия ГОНТАРЕВА – «за уничтожение украинской банковской системы, невозвращенные деньги вкладчиков, вывод денег в офшоры и падение курса гривны в три раза»