Опубликован рейтинг наиболее токсичных политиков, вызывающих негативную реакцию у украинцев

Социологическая группа «Медиа-опрос» определила пятерку политиков, которые вызывают у украинцев наиболее негативную реакцию на свою деятельность. При этом опрошенных почти 3 тыс. респондентов просили назвать причины негативного отношения к тому или иному политику.
Итак, пятерка лидеров политического негатива выглядит следующим образом:
1) Ульяна СУПРУН – «за развал медицины и убийственную «медреформу»
2) Александр ТУРЧИНОВ – «за развязывание войны, пропаганду ненависти, сдачу Крыма»
3) Евгений МУРАЕВ – «за политическую проституцию, предательство и фактическое отсутствие сплоченной оппозиции в составе новоизбранной ВР»
4) Владимир ВЯТРОВИЧ – «за языковые законы, фактический запрет русского языка и ситуацию с языками других нацменьшинств»
5) Валерия ГОНТАРЕВА – «за уничтожение украинской банковской системы, невозвращенные деньги вкладчиков, вывод денег в офшоры и падение курса гривны в три раза»
Исследование было проведено социологической группой "Медиа-опрос" 17-20 февраля 2020 года. Величина выборки - 3008 чел. Опрос проводился на всей территории Украины за исключением АРК и отдельных районов Донецкой и луганской областей. Метод исследования - телефонный опрос. Стандартная погрешность - 2,0%