Аудит Пенсионного фонда анонсировал Гончарук

Гончарук отметил, что аудит планируется международный.

Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал аудит Пенсионного фонда для решения проблемы его расходов. Об этом он сказал на Форуме реформ, передает корреспондент РБК-Украина.

"В Пенсионном фонде сейчас планируем аудит. Международный аудит. Фактически профессиональной аудиторской компанией", - отметил он.

Гончарук добавил, что Кабмин посмотрит, как администрируют эти деньги и решит, где они могут быть сэкономлены за счет уменьшения административных расходов.