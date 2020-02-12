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Политика Сегодня, 16:3161
Два месяца на закрытие долгов перед шахтерами дал Зеленский
Зеленский отметил, что если не выплатят долги перед шахтерами, то будет справедливо не давать зарплату правительству.
Президент Украины Владимир Зеленский дал два месяца на закрытие долгов перед шахтерами. Об этом он заявил на всеукраинском совещании работников угольной промышленности, передает корреспондент РБК-Украина.
"Я очень прошу в ближайшие два месяца - март и апрель - закрыть все долги полностью перед шахтерами. Если пропустим хотя бы сутки, тогда, я думаю, будет справедливо, что все правительство не будет получать зарплаты в эти месяцы", - заявил он.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров провел аудит всех шахт государственного значения и планирует поддержать шахты, которые экономически целесообразно финансировать. Глава правительства заверил, что всем шахтерам с других шахт найдут работу.
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